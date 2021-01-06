Агентство ЄС схвалило використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna

Європейське медичне агентство рекомендувало до використання вакцину від коронавірусу, розробленої компанією Moderna.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Європейського медичного агентства.

Європейське медичне агентство 6 січня екомендувало надати умовний дозвіл для використання вакцини від коронавірусу, розробленої компанією Moderna, для пацієнтів віком від 18 років.

Це друга вакцина від коронавірусу, що отримала рекомендацію ЄМА - після BioNTech-Pfizer, з якої почалася кампанія вакцинації від коронавірусу у ЄС.

"Комітет ЄМА з лікарських засобів для людей ретельно дослідив дані про якість, безпечність та ефективність вакцини і консенсусом рекомендував, щоб Єврокомісія надала офіційний умовний дозвіл на застосування", - зазначають у повідомленні.

Виконавчий директор Європейського медичного агентства Емер Кук зазначив, що вакцина має стати ще одним інструментом для подолання епідемії.

Європейське медичне агентство дійшло висновку, що клінічні випробування довели ефективність вакцини для людей віком від 18 років.

У випробуваннях взяли участь близько 30 тисяч волонтерів. Половина з них отримали справжню вакцину, ще половина - плацебо.

Ефективність вираховували на близько 28 тисячах учасників віком від 18 до 94 років, які раніше не хворіли на коронавірус. Лише 11 із 14 134 вакцинованих справжньою вакциною захворіли на коронавірус із симптомами, тоді як у групі, що отримала плацебо - 185. На цій підставі вважається, що вакцина за результатами випробувань показала ефективність у 94,1% випадків.



Також випробування засвідчили ефективність на 90,9% у пацієнтів, які в разі інфікування коронавірусом могли мати важкий перебіг захворювання: в осіб з хронічними хворобами легень, серцево-судинної системи, печінки, діабетом, ВІЛ.

Вакцину Moderna потрібно вводити двома дозами уколом у руку, з інтервалом у 28 днів.

Найтиповішими побічними ефектами є набряк у місці уколу, відчуття втоми, підвищення температури, набряклі лімфовузли під рукою, головний біль, біль у м’язах, нудота. Зазвичай побічні ефекти були незначними і минали за кілька днів.

"Моніторинг щодо безпечності та ефективності вакцини здійснюватиметься і далі під час її застосування у країнах ЄС", - зазначають в ЄМА.