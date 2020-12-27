ЄС починає масову кампанію з вакцинації від коронавірусу

У 27 країнах Європейського союзу розпочинається кампанія із масової вакцинації населення від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вакцинація стала можливою після того, як Європейське агентство з лікарських засобів та Європейська комісія дозволили німецько-американську вакцину Pfizer/BioNTech.

За даними ЗМІ, ЄС погодився платити 15,5 євро за дозу за вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer та BioNTech

Президентка Єврокомісії Урсула фон де Ляєн заявила в суботу, що вакцина Pfizer-BioNTech була доставлена ​​у всі 27 країн-членів.

Загалом Єврокомісія уклала контракти із шістьма виробниками вакцини на понад два мільярди доз вакцин.

Деякі країни ЄС почали вакцинацію в суботу. В Угорщині першим одержувачем вакцини була лікарка центральної лікарні Дель-Пешта, а в Словаччині – один із співробітників урядового офісу.

Нагадаємо, у Великій Британії, які виходить з ЄС, вакцинація розпочалася на початку грудня і щеплення зробили вже понад 200 тисяч осіб.

Також розпочалася вакцинація в США, де щеплення зробили вже понад 1 мільйон осіб. Обидві країни використовують вакцину Pfizer/BioNTech, а в США також видали дозвіл на вакцину Moderna.

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