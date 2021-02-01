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Угорщина просить у Бангладеш вакцину від коронавірусу

Понеділок, 1 лютого 2021, 19:39

Угорщина звернулася до Бангладеш з проханням про 5 тисяч доз вакцини від COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Бангладеш Шахріар Алам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Daily News Hungary.

"Угорщина звернулася до нас з проханням про 5000 доз вакцини від COVID-19. Ми надамо їм вакцину із запасів, які у нас є" - сказав Шахріар Алам.

Бангладеш має вакцину Oxford-AstraZeneca, вироблену в Serum Institute в Індії. Компанія вже надіслала Бангладеш першу партію з 5 мільйонів доз, яка є частиною 30 мільйонів доз, замовлених країною.

Уряд Угорщини став першим в ЄС, хто придбав російську вакцину Sputnik V, а також Угорщина стала першим членом ЄС, який схвалив китайську вакцину Sinopharm.

Угорщина має п’ять вакцин від COVID-19, схвалених угорським органом з контролю над лікарськими препаратами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik-V та Sinopharm.

Зв'язки Бангладеш з Угорщиною поглибилися в 2016 році, коли прем'єр-міністр Шейх Хасіна здійснив державний візит до Будапешта.

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