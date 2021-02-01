Венгрия просит у Бангладеш вакцину от коронавируса

Венгрия обратилась к Бангладеш с просьбой о 5000 доз вакцины от COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Бангладеш Шахриар Алам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Daily News Hungary.

"Венгрия обратилась к нам с просьбой о 5000 доз вакцины от COVID-19. Мы предоставим им вакцину из запасов, которые у нас есть ", - сказал Шахриар Алам.

Бангладеш имеет вакцину Oxford-AstraZeneca, произведенную в Serum Institute в Индии. Компания уже направила Бангладеш первую партию из 5 миллионов доз, которая является частью 30 миллионов доз, заказанных страной.

Правительство Венгрии стало первым в ЕС, кто приобрел российскую вакцину Sputnik V, а также Венгрия стала первым членом ЕС, который одобрил китайскую вакцину Sinopharm.

Венгрия имеет пять вакцин от COVID-19, одобренных венгерским органом по контролю за лекарственными препаратами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik-V и Sinopharm.

Связи Бангладеш с Венгрией углубились в 2016 году, когда премьер-министр Шейх Хасина совершил государственный визит в Будапешт.