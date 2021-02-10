Politico: Трамп приховував деталі розмов з Путіним; тепер Байден має до них доступ

Колишній президент США Дональд Трамп ретельно приховував від оточення деталі своїх розмов з іноземними лідерами, в тому числі з президентом РФ Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Як зазначається, розуміння того, що було сказано Трампом і Путіним, може допомогти зрозуміти, чи коли-небудь Трамп розкривав конфіденційну інформацію чи укладав якісь угоди з лідером Кремля, які можуть здивувати нову адміністрацію.

Тепер, коли президент Джо Байден перебуває в Білому домі, він може переконатися в цьому сам.

"Їм не потрібно наше схвалення, щоб побачити ці [записи]. Байден володіє усіма матеріалами дзвінків", - сказав колишній чиновник Білого дому часів Трампа, маючи на увазі нову команду нацбезпеки Байдена.

Білий дім не коментує, чи бачив зміст розмов. Але до цього часу, принаймні, Рада національної безпеки не реєструвала жодних скарг щодо можливості отримати доступ до відповідних записів дзвінків від попередньої адміністрації.

"Визначення того, що Трамп сказав Путіну, є пріоритетом національної безпеки протягом чотирьох років перебування на посаді", - заявив один з колишніх чиновників національної безпеки, близький до нового президента.

"Деякі речі, як-от те, що сталося на деяких очних зустрічах, де не був присутній жоден американський перекладач чи стенографіст, можуть ніколи не бути до кінця відомими. Але я був би дуже здивований, якби нова команда національної безпеки не намагалася отримати доступ до записів дзвінків", - додав він.

Трамп ретельно охороняв свої приватні розмови з іноземними лідерами, перебуваючи на цій посаді, доходячи до того, що деякі з них були приховані в надсекретній системі кодових слів, щоб обмежити доступ співробітників і навіть членів кабінету та запобігти витокам. Повідомлення про дзвінки між Трампом і Путіним часто надходили спочатку з Кремля або через стрічку Трампа в Twitter. Але хоча дзвінки не реєструвались, помічники, як правило, робили записи про сказане. Такі вільні стенограми відомі як "мемокони" або меморандуми про розмову. Саме до них і отримала доступ адміністрація Байдена.

Трамп особливо докладав усіх зусиль, щоб розмовляти з російським лідером у приватному режимі. Минулого тижня один з колишніх чиновників Трампа стверджував, що записи розмов Трампа з Путіним, які часто тривали годину і більше, не повинні бути доступними для його наступника.

Але колишні радники Трампа кажуть, що рідко коли Трамп говорив російському лідеру щось, чого він ще не сказав публічно. Марина Гросс, яка перекладала багато дзвінків і зустрічей Трампа з Путіним, розповідала співробітникам, що під час прослуховування їхніх розмов часто почувалася ніби за підслуховуванням двох друзів, які спілкуються в барі.