Politico: Трамп скрывал детали бесед с Путиным; теперь у Байдена есть к ним доступ

Бывший президент США Дональд Трамп тщательно скрывал от окружающих детали своих разговоров с иностранными лидерами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Как отмечается, понимание того, что было сказано Трампом и Путиным, может помочь понять, раскрывал ли когда-нибудь Трамп конфиденциальную информацию и заключал ли какие-либо сделки с лидером Кремля, которые могут стать сюрпризом для новой администрации.

Теперь, когда президент Джо Байден находится в Белом доме, он может убедиться в этом сам.

"Им не нужно наше одобрение, чтобы увидеть эти [записи]. Байден имеет доступ ко всем материалам телефонных разговоров", - сказал бывший чиновник Белого дома времен Трампа, имея в виду новую команду нацбезопасности при Байдене.

В Белом доме не комментируют, ознакомились ли они с содержанием бесед. Но до сих пор, по крайней мере, Совет национальной безопасности не регистрировал никаких жалоб относительно возможности получить доступ к соответствующим записям звонков от предыдущей администрации.

"Определение того, что Трамп говорил Путину, является приоритетом национальной безопасности в течение четырех лет пребывания в должности", - заявил один из бывших чиновников национальной безопасности, близкий к новому президенту.

"Некоторые вещи, например то, что произошло на некоторых очных встречах, где не присутствовал ни один американский переводчик или стенографист, могут никогда не стать до конца известными. Но я был бы очень удивлен, если бы новая команда национальной безопасности не попыталась получить доступ к записям звонков", - добавил он.

Трамп тщательно охранял свои частные беседы с иностранными лидерами, находясь в должности. Доходило до того, что некоторые из них были скрыты под сверхсекретной системой кодовых слов, чтобы ограничить доступ сотрудников и даже членов кабинета и предотвратить утечки. Сообщения о телефонных разговорах между Трампом и Путиным часто поступали сначала из Кремля или через ленту Трампа в Twitter. Но хотя звонки не регистрировались, помощники, как правило, делали записи о сказанном. Такие свободные стенограммы известны как "мемоконы" или меморандумы о разговоре. Именно к ним и получила доступ администрация Байдена.

Трамп особенно прилагал все усилия, чтобы разговаривать с российским лидером в частном режиме. На прошлой неделе один из бывших чиновников Трампа утверждал, что записи разговоров Трампа с Путиным, которые часто продолжались час и более, не должны быть доступны его преемнику.

Но бывшие советники Трампа говорят, что редко когда Трамп говорил российскому лидеру то, чего он еще не сказал публично. Марина Гросс, которая переводила много звонков и встреч Трампа с Путиным, рассказывала сотрудникам, что во время прослушивания их разговоров часто чувствовала себя будто за подслушиванием двух друзей, которые общаются в баре.