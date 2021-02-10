Почесне консульство Хорватії відкриється в Івано-Франківську

В Івано-Франківську 18 лютого відбудеться церемонія відкриття почесного консульства Хорватії в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив мер міста Руслан Марцінків. 9 лютого він зустрівся із Почесним консулом Хорватії.

"Нині мав нагоду спілкуватись із Почесним консулом Республіки Хорватія в Західному регіоні Віталієм Запухляком! А метою зустрічі стало обговорення найближчої майбутньої події - 18 лютого відкриваємо Почесне консульство Хорватії в Івано-Франківську (на Мазепи, 130)", - написав Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

Слід зазначити, що почесний консул відрізняється від класичного консула - це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни.

Нагадаємо, відповідно до коронавірусних обмежень громадяни України наразі не мають права на в’їзд в Хорватію з туристичною метою.