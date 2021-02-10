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Почетное консульство Хорватии откроется в Ивано-Франковске

Среда, 10 февраля 2021, 11:16

В Ивано-Франковске 18 февраля состоится церемония открытия почетного консульства Хорватии в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил мэр города Руслан Марцинкив. 9 февраля он встретился с почетным консулом Хорватии.

"Сейчас имел возможность общаться с Почетным консулом Республики Хорватия в Западном регионе Виталием Запухляком! А целью встречи стало обсуждение ближайшего предстоящего события - 18 февраля открываем Почетное консульство Хорватии в Ивано-Франковске (на Мазепы, 130)", - написал Марцинкив на своей странице в Facebook.

Следует отметить, что почетный консул отличается от классического консула - это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны.

Напомним, согласно коронавирусным ограничениям граждане Украины пока не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

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