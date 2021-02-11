Спецслужби Нідерландів вимагають більше фінансування через кібератаки Китаю і РФ

Нідерландській економіці загрожує цифрове шпигунство з боку Китаю та Росії, через це спецслужби хочуть більшого фінансування та кращої співпраці з урядами, компаніями та університетами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Спецслужби AIVD, MIVD та Національний координатор з питань боротьби з тероризмом та безпекою (NCTV) повідомили, що вони щодня ловлять китайських та російських хакерів, що зламують компанії та університети.

Також регулярно проводяться напади на так звану життєво важливу інфраструктуру Нідерландів, таку як об'єкти енергетики та питної води, банки та телекомунікаційні мережі.

За словами шефа MIVD Яна Свілленса, китайці та росіяни не бояться робити кібератаки: "Вони хочуть цього, можуть і роблять".

Напади на важливі елементи економіки загрожують "національній спроможності заробляти", говорить начальник AIVD Ерік Акербум.

Акербум стверджує, що небезпека з боку Китаю недооцінюється. Тому він хоче, щоб відтепер іноземні інвестиції в Нідерландах оцінювались на предмет потенційних загроз національній безпеці.

У грудні ще двох російських дипломатів було оголошено персонами нон-грата та вислано з країни після того, як AIVD викрила їх як шпигунів. Вони вишукували конфіденційну інформацію від голландських високотехнологічних компаній та установ.

Спецслужби також наголошують на потребі мати більше власних хакерів. Тому бюджет для них повинен збільшуватися. Зазначається, що у Британії та Франції нещодавно відповідні бюджети збільшили на 5 та 8 відсотків.

Щорічно AIVD отримує понад 316 мільйонів євро. Бюджет MIVD є державною таємницею.