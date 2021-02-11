Спецслужбы Нидерландов требуют больше финансирования из-за кибератак Китая и РФ

Нидерландской экономике грозит цифровое шпионаж со стороны Китая и России, поэтому спецслужбы хотят большего финансирования и лучшего сотрудничества с правительствами, компаниями и университетами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Спецслужбы AIVD, MIVD и Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасностью (NCTV) сообщили, что они ежедневно ловят китайских и российских хакеров, взламывающих компании и университеты.

Также регулярно проводятся нападения на так называемую жизненно важную инфраструктуру Нидерландов, такую ​​как объекты энергетики и питьевой воды, банки и телекоммуникационные сети.

По словам шефа MIVD Яна Свилленса, китайцы и россияне не боятся делать кибератаки: "Они хотят этого, могут и делают".

Нападения на важные элементы экономики угрожают "национальной способности зарабатывать", говорит начальник AIVD Эрик Акербум.

Акербум утверждает, что опасность со стороны Китая недооценивается. Поэтому он хочет, чтобы отныне иностранные инвестиции в Нидерландах оценивались на предмет потенциальных угроз национальной безопасности.

В декабре еще двух российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата и выслан из страны после того, как AIVD разоблачила их как шпионов. Они выискивали конфиденциальную информацию от голландских высокотехнологичных компаний и учреждений.

Спецслужбы также отмечают необходимость иметь больше собственных хакеров. Поэтому бюджет для них должен увеличиваться. Отмечается, что в Британии и Франции недавно соответствующие бюджеты увеличили на 5 и 8 процентов.

Ежегодно AIVD получает более 316 млн евро. Бюджет MIVD является государственной тайной.