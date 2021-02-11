Словаччина збільшила до 14 днів карантин для прибулих з країн високого ризику

Словацька влада вирішила продовжити необхідний період самоізоляції мандрівників, які прибули до країни з районів високого ризику, з десяти до 14 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Schengenvisainfo.

Словацьке міністерство внутрішніх справ також повідомило про нові жорсткіші заходи стосовно мандрівників. Зокрема, прибулі повинні пройти другий тест на восьмий день самоізоляції, замість того, щоб проводити його на п'ятий, як це було досі.

"Подовження самоізоляції та визначення більш пізньої дати тестування було зроблено на основі рекомендацій міжнародних установ охорони здоров'я, які оцінювали ризики, пов'язані з новими мутаціями вірусу SARS-CoV-2", - пояснили в МВС.

У відомстві зазначили, що мутації призвели до погіршення епідеміологічної ситуації в зонах їх поширення, і з метою зменшення кількості інфекцій, госпіталізацій та смертей влада вважала за необхідне запровадити додаткові заходи щодо зменшення ризиків передачі.

"Прибуваючи з європейських країн, ви можете уникнути ізоляції, надавши негативний тест", - зазначає міністерство внутрішніх справ.

Занепокоєння, викликане південноафриканським варіантом Sars-Cov-2, мотивувало рішення словацького уряду, заявив міністр охорони здоров'я Марек Крайчі. Цей варіант був виявлений у сусідній Австрії.

Проте для транскордонних працівників зроблено виняток з вимоги 14-денного карантину, проте вони повинні дати негативний тест на COVID-19.

Країна порівняно добре пережила першу хвилю пандемії в Європі, проте з жовтня кількість нових заражень коронавірусом та кількість смертей різко зросла.