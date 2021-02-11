Словакия увеличила до 14 дней карантин для прибывших из стран высокого риска

Словацкие власти решили продолжить необходимый период самоизоляции путешественников, прибывших в страну из районов высокого риска, с десяти до 14 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Schengenvisainfo.

Словацкое министерство внутренних дел также сообщило о новых жестких мерах в отношении путешественников. В частности, прибывшие должны пройти второй тест на восьмой день самоизоляции, вместо того, чтобы проводить его на пятый, как это было до сих пор.

"Продление самоизоляции и определения более поздней даты тестирования было сделано на основе рекомендаций международных организаций здравоохранения, оценивали риски, связанные с новыми мутациями вируса SARS-CoV-2", - пояснили в МВД.

В ведомстве отметили, что мутации привели к ухудшению эпидемиологической ситуации в зонах их распространения, и с целью уменьшения количества инфекций, госпитализаций и смертей власть считала необходимым ввести дополнительные меры по уменьшению рисков передачи.

"Прибывая из европейских стран, вы можете избежать изоляции, предоставив отрицательный тест", - отмечает министерство внутренних дел.

Беспокойство, вызванное южноафриканским вариантом Sars-Cov-2, мотивировало решение словацкого правительства, заявил министр здравоохранения Марек Крайчий. Этот вариант был обнаружен в соседней Австрии.

Однако для трансграничных работников сделано исключение из требования 14-дневного карантина, однако они должны дать отрицательный тест на COVID-19.

Страна сравнительно хорошо пережила первую волну пандемии в Европе, однако с октября количество новых заражений коронавируса и количество смертей резко возросло.