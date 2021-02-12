Радбез ООН щодо Донбасу: США і Європа звинуватили Росію в блокуванні рішення

Сполучені Штати та Європа на засіданні Ради Безпеки ООН у четвер звинуватили Росію у блокуванні будь-якого вирішення конфлікту на сході України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Звинувачення пролунали під час відеоконференції Радбезу ООН, скликаного Москвою з нагоди шостої річниці Мінських домовленостей, підписаних у лютому 2015 року, про припинення війни на Донбасі.

"Росія повинна негайно припинити свою агресію на сході України і припинити окупацію Криму. Ми закликаємо Росію вивести свої сили з України, припинити підтримку своїх довірених осіб та інших збройних формувань та виконати всі зобов'язання, взяті на себе в рамках Мінських угод", - заявив американський дипломат Родні Хантер.

Спільну декларацію, що засуджує триваючу нестабільність у Донецькій та Луганській областях, опублікували європейські члени Ради Безпеки, а також Німеччина, яка разом із Францією виступила посередником у підписанні Мінських угод між Москвою та Києвом.

"Застосовуючи силу проти територіальної цілісності та суверенітету України, Росія явно порушує основні принципи міжнародного права", - йдеться в декларації.

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Посол Росії в ООН Василій Небензя відкинув критику Заходу та звинуватив Україну у невиконанні Мінських домовленостей за підтримки французьких та німецьких "захисників". Він також звинуватив Київ у "повній байдужості" до жителів Донбасу.

Його німецький колега Крістоф Хойсген, який брав участь у мінських переговорах, заявив, що російський посол чомусь не згадав про те, що Москва не виводить важке озброєння згідно з домовленостями.

"До сьогоднішнього дня російське важке озброєння не виводилося з лінії управління та контролю всупереч Мінським домовленостям", - сказав Хойсген.

Він також заявив, що не маючи доступу до кордону між Україною та Росією, моніторингова місія ОБСЄ в регіоні "не може виконувати свою роботу". "Тому Росія може день за днем ​​переправляти солдатів та озброєння в Луганськ та Донецьк", - сказав він.

Посол Франції в ООН Ніколя де Рів'єр назвав заяви Росії проти Франції та Німеччини "необґрунтованими".