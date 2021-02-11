Президент Євроради відвідає Україну 2-3 березня, планується поїздка на Донбас

Президент Європейської ради Шарль Мішель планує відвідати Україну з офіційним візитом 2-3 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За словами Жовкви, планується, що в межах цього візиту Шарль Мішель відвідає Донбас разом з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми чітко розуміємо завдання, які стоять перед нами для прискорення нашого руху до стратегічної мети у відносинах з ЄС. Президент очікує від уряду та парламенту результативної роботи з виконання Угоди про асоціацію та ключових реформ. Це – єдиний шлях до успішної України", – сказав Жовква, якого цитує пресслужба ОП.

Мішель 9 лютого анонсував свій візит до України, проте не називав конкретної дати. Речник Мішеля уточнив, що глава Євроради у березні відвідає Україну, а також Грузію, щоб підкреслити позицію ЄС щодо підтримки обох держав.

Нагадаємо, Європейський парламент привітав прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, але висловив занепокоєння з приводу невдач у боротьбі з корупцією та постійним олігархічним впливом.

Напередодні голосування Єврокомісія розставила акценти щодо подальших відносин з Україною. Детальніше читайте у повному перекладі промови Валдіса Домбровскіса від "Європейської правди".

Як відомо, Україна та Європейський Союз цього року починають процес перегляду Угоди про асоціацію у частині торгівлі товарами.