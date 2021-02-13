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МОЗ повернув Францію та низку інших країн ЄС до "зеленого" списку

Субота, 13 лютого 2021, 12:47

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило оновлений список країн "червоної" та "зеленої" зони за ситуацією з коронавірусом, значна кількість країн ЄС тепер знаходяться у зеленій частині списку.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить оновлений список Міністерства охорони здоров’я, оприлюднений 12 лютого.

До "червоної зони" включають країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вищим, ніж в Україні. Зараз це - 134,6, порівняно з 142,3 тиждень тому.

Порівняно з попереднім списком від 5 лютого, кількість країн "червоної зони" зменшилася з 80 до 74. 

"Зеленими" стали декілька сусідів України - Угорщина з показником 127,1 та Білорусь з показником 115,2.

Решта європейських сусідів залишаються червоними - Словаччина з показником 496,4, Молдова (207,4), Польща (196,4) та Румунія (175,5).

Серед інших країн ЄС, у зеленому списку зазначені Франція (97.7), Норвегія (69,3), Кіпр (39,6), Ірландія (36,8) та, з показниками 10 і менше - Естонія, Латвія, Данія, Фінляндія, Хорватія, Болгарія та Австрія. 

У топ-3 "червоного" списку зазначені Португалія, Італія та Чорногорія з показником понад 1000 на 100 000 населення за останні 14 днів. 

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

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