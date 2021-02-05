Молдова перейшла у "червоний" список МОЗ

Молдова перейшла із "зеленої" у "червону" частину списку Міністерства охорони здоров’я за ситуацією з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить оновлений список Міністерства охорони здоров’я, оприлюднений 5 лютого.

Порівняно з попереднім списком від 29 січня, кількість країн "червоної зони" зросла з 74 до 80.

До "червоної зони" включають країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вищим, ніж в Україні - наразі це 142,3 (порівняно з 169,7 тиждень тому).

У Молдові показники захворюваності зросли з 168,8 минулого тижня до 172,3.

Серед європейських сусідів України, найкраща ситуація - в Угорщині, де показник складає 163,8. У Румунії він майже на тому ж рівні, що у Молдові - 173,0, а в Польщі 196,1.

Найгірша ситуація у Словаччині, де показник захворюваності складає 468,4.

Загалом у Європі на перших місцях "червоного" списку опинилися Португалія, князівство Андорра, Іспанія, Чорногорія та Чехія.

У Португалії, яка перша у списку, показник захворюваності перевищує 1650 заражень на 100 000 населення.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.