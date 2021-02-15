У Британії вакцину від коронавірусу отримали понад 15 млн людей
Британія переходить до наступної черги вакцинації після того, як понад 15 мільйонів людей з найпріоритетніших груп отримали свою першу дозу вакцини від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Це приблизно 22,5% всього населення Британії та 28,6% дорослого населення країни віком від 18 років. Втім, другу дозу вакцини серед них отримали поки 537 тисяч, відтак тільки ця група вже має максимальний захист від вірусу.
Першими вакцинували людей старших 70 років і молодших з хронічними хворобами, які створювали ризик тяжкого перебігу хвороби.
Наступні у черзі - група 65+ та молодші люди з ризиковими хронічними хворобами. З них понад мільйон вже отримали запрошення на щеплення, та приблизно стільки ж отримають його протягом тижня.
До кінця квітня в уряді хочуть провакцинувати 17 млн людей з пріоритетних груп 5-9, при цьому продовжуючи щеплення другою дозою тих, хто вже отримав першу.
Прем’єр Борис Джонсон привітав подолання межі у 15 мільйонів провакцинованих пацієнтів, зазначивши, що це стало результатом загальнонаціональних зусиль. Водночас він зазначив, що попереду ще "довгий шлях" і на ньому безсумнівно будуть труднощі.
Очікується, що 22 лютого прем’єр презентує план виходу країни з локдауну.
Цими вихідними понад 60 парламентарів-консерваторів підтримали заклик до Джонсона встановити чіткий графік, що передбачатиме відкриття шкіл 8 березня та поступове зняття усіх обмежень до кінця квітня.
Джонсон, як повідомляється, виступає за більш обережний підхід, зазначаючи, що поки недостатньо даних про те, наскільки вакцинація сповільнить поширення вірусу.
З початку лютого щоденний приріст заражень у Британії не перевищував 20 тисяч випадків та продовжує знижуватися. Водночас, значну стурбованість викликають нові штами вірусу.