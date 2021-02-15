У Британії вакцину від коронавірусу отримали понад 15 млн людей

Британія переходить до наступної черги вакцинації після того, як понад 15 мільйонів людей з найпріоритетніших груп отримали свою першу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Це приблизно 22,5% всього населення Британії та 28,6% дорослого населення країни віком від 18 років. Втім, другу дозу вакцини серед них отримали поки 537 тисяч, відтак тільки ця група вже має максимальний захист від вірусу.

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Першими вакцинували людей старших 70 років і молодших з хронічними хворобами, які створювали ризик тяжкого перебігу хвороби.

Наступні у черзі - група 65+ та молодші люди з ризиковими хронічними хворобами. З них понад мільйон вже отримали запрошення на щеплення, та приблизно стільки ж отримають його протягом тижня.

До кінця квітня в уряді хочуть провакцинувати 17 млн людей з пріоритетних груп 5-9, при цьому продовжуючи щеплення другою дозою тих, хто вже отримав першу.

Прем’єр Борис Джонсон привітав подолання межі у 15 мільйонів провакцинованих пацієнтів, зазначивши, що це стало результатом загальнонаціональних зусиль. Водночас він зазначив, що попереду ще "довгий шлях" і на ньому безсумнівно будуть труднощі.

Очікується, що 22 лютого прем’єр презентує план виходу країни з локдауну.

Цими вихідними понад 60 парламентарів-консерваторів підтримали заклик до Джонсона встановити чіткий графік, що передбачатиме відкриття шкіл 8 березня та поступове зняття усіх обмежень до кінця квітня.

Джонсон, як повідомляється, виступає за більш обережний підхід, зазначаючи, що поки недостатньо даних про те, наскільки вакцинація сповільнить поширення вірусу.

З початку лютого щоденний приріст заражень у Британії не перевищував 20 тисяч випадків та продовжує знижуватися. Водночас, значну стурбованість викликають нові штами вірусу.