Англія масово протестує мешканців ще кількох районів через "африканський" штам вірусу

В Англії оголосили про масове тестування населення ще у декількох районах у зв’язку з виявленими випадками південноафриканського штаму коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У районі міста Волсолл, що на північ від Бірмінгема, Мідслбро у Північному Йоркширі та окремих районів графства Гемпшир людей віком від 16 років, навіть без симптомів, запрошують прийти до центрів тестування.

Читайте також Джонсон припускає, що британцям доведеться повторно вакцинуватися восени

"Нові варіанти вірусу з’являються у все більшій кількості міст по всій країні. Зараз важливо зрозуміти, чи він цей штам вже циркулює у Міддлсбро", - заявив мер Енді Престон.

Перед цим додаткове тестування запустили в окремих районах Лондона, Манчестера, Кенту й Суррею.

За даними Агентства громадського здоров’я Англії, на цей час виявили всього 202 випадки зараження африканським штамом або підозр на нього.

Заступник головного лікаря, професор Джонатан Ван-Там раніше цього тижня зазначив, що поки кількість заражень африканським штамом зовсім незначна і він навряд чи стане домінуючим у Британії.

Південноафриканський штам вірусу викликає побоювання як такий, що може бути більш стійким до вакцини і частіше може повторно заражати людей, які вже перехворіли.

Дослідження на невеликій вибірці у Південній Африці, де цей штам є домінуючим, показало, що вакцина AstraZeneca лише у 10% випадків захистила людей від розвитку легких симптомів, але ймовірно зможе ефективно запобігати тяжкому перебігу хвороби. Для впевнених висновків потрібно більше даних, оскільки до вибірки з близько 2000 учасників входили переважно молоді люди.

В університеті Оксфорду після цього заявили, що почали розробку нового варіанту вакцини, який зможе впоратися з цією мутацією. Вакцина ймовірно буде готовою до осені.

Водночас, є перші дані про те, що вакцина Pfizer/BioNTech дієва проти південноафриканського штаму. Компанія Moderna нещодавно заявила, що її вакцина працює проти британського та південноафриканського штамів, але проти останнього - з меншою ефективністю.

Про ефективність свого препарату проти африканського варіанту повідомляла також Johnson&Johnson, яка нещодавно подала вакцину на затвердження у США.

Читайте також: Джон Коен: Ще за життя побачимо атаку нових вірусів, і це станеться швидше, ніж ми думаємо.