Англія масово протестує мешканців ще кількох районів через "африканський" штам вірусу
В Англії оголосили про масове тестування населення ще у декількох районах у зв’язку з виявленими випадками південноафриканського штаму коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
У районі міста Волсолл, що на північ від Бірмінгема, Мідслбро у Північному Йоркширі та окремих районів графства Гемпшир людей віком від 16 років, навіть без симптомів, запрошують прийти до центрів тестування.
"Нові варіанти вірусу з’являються у все більшій кількості міст по всій країні. Зараз важливо зрозуміти, чи він цей штам вже циркулює у Міддлсбро", - заявив мер Енді Престон.
Перед цим додаткове тестування запустили в окремих районах Лондона, Манчестера, Кенту й Суррею.
За даними Агентства громадського здоров’я Англії, на цей час виявили всього 202 випадки зараження африканським штамом або підозр на нього.
Заступник головного лікаря, професор Джонатан Ван-Там раніше цього тижня зазначив, що поки кількість заражень африканським штамом зовсім незначна і він навряд чи стане домінуючим у Британії.
Південноафриканський штам вірусу викликає побоювання як такий, що може бути більш стійким до вакцини і частіше може повторно заражати людей, які вже перехворіли.
Дослідження на невеликій вибірці у Південній Африці, де цей штам є домінуючим, показало, що вакцина AstraZeneca лише у 10% випадків захистила людей від розвитку легких симптомів, але ймовірно зможе ефективно запобігати тяжкому перебігу хвороби. Для впевнених висновків потрібно більше даних, оскільки до вибірки з близько 2000 учасників входили переважно молоді люди.
В університеті Оксфорду після цього заявили, що почали розробку нового варіанту вакцини, який зможе впоратися з цією мутацією. Вакцина ймовірно буде готовою до осені.
Водночас, є перші дані про те, що вакцина Pfizer/BioNTech дієва проти південноафриканського штаму. Компанія Moderna нещодавно заявила, що її вакцина працює проти британського та південноафриканського штамів, але проти останнього - з меншою ефективністю.
Про ефективність свого препарату проти африканського варіанту повідомляла також Johnson&Johnson, яка нещодавно подала вакцину на затвердження у США.
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