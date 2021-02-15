Глава МЗС Словаччини 16 лютого приїде з візитом в Україну
Понеділок, 15 лютого 2021, 16:03
Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок здійснить робочий візит до України 16 лютого.
Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС України.
"Міністри проведуть переговори з усього комплексу питань двостороннього та міжнародного співробітництва України та Словаччини, обговорять співпрацю у рамках Кримської платформи", - йдеться у повідомленні.
Сторони планують обговорити кроки для збільшення обсягів торгівлі, посилення взаємодії в енергетичній і транскордонній сферах, реалізації інфраструктурних проєктів.
У рамках візиту відбудеться підписання Плану консультацій міністерств закордонних справ України та Словаччини на 2021-2022 роки.
Міністри також проведуть спільну пресконференцію.
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