Глава МЗС Словаччини 16 лютого приїде з візитом в Україну

Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок здійснить робочий візит до України 16 лютого.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС України.

"Міністри проведуть переговори з усього комплексу питань двостороннього та міжнародного співробітництва України та Словаччини, обговорять співпрацю у рамках Кримської платформи", - йдеться у повідомленні.

Сторони планують обговорити кроки для збільшення обсягів торгівлі, посилення взаємодії в енергетичній і транскордонній сферах, реалізації інфраструктурних проєктів.

У рамках візиту відбудеться підписання Плану консультацій міністерств закордонних справ України та Словаччини на 2021-2022 роки.

Міністри також проведуть спільну пресконференцію.