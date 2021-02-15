Глава МИД Словакии 16 февраля приедет с визитом в Украину

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок осуществит рабочий визит в Украину 16 февраля.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Министры проведут переговоры по всему комплексу вопросов двустороннего и международного сотрудничества Украины и Словакии обсудят сотрудничество в рамках Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Стороны планируют обсудить шаги для увеличения объемов торговли, усиления взаимодействия в энергетической и трансграничной сферах, реализации инфраструктурных проектов.

В рамках визита состоится подписание Плана консультаций министерств иностранных дел Украины и Словакии на 2021-2022 годы.

Министры также проведут совместную пресс-конференцию.