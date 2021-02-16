У Франції хочуть збудувати вітроелектростанцію на місці табору, де загинули тисячі українців

Містечко Дентінг на сході Франції розділилося щодо того, чи будувати вітряну електростанцію на місці колишнього німецького табору для військовополонених, де загинули тисячі радянських солдатів, в тому числі українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Противники проєкту заявляють, що недоцільно продовжувати будівництво та ризикувати викопуванням тіл.

"Розміщувати тут вітрогенератори непристойно", - заявив Габріель Беккер, віцепрезидент Франко-української асоціації з питань захисту та реабілітації табору Бан Сен-Жан, який проводить кампанію за те, щоб місце залишалося недоторканим.

Місцева влада вирішила припинити попередні будівельні роботи в січні після того, як здійнялася хвиля критики.

За різними оцінками, на території колишнього табору Бан Сен-Жан, в якому перебували радянські військовополонені під час Другої світової війни, поховано близько 20 000 тіл. Більшість загиблих – українці.

На місці табору встановлено пам'ятну стелу з написами українською, російською та французькими мовами.

Деякі місцеві жителі підтримують ідею вітряної електростанції, кажучи, що проєкт дивиться в майбутнє, а не в минуле, і буде виробляти зелену енергію для міста.

Табір був розміщений на 100 гектарах, які в даний час залишаються невикористаними, оскільки це місце пам’яті. Але муніципалітет Дентінг виступає за проєкт вітроенергетики, який може щорічно приносити 42 000 євро доходів.

"Я думаю, що ми повинні перегорнути сторінку, зберегти невелику ділянку як місце пам'яті", - сказав Крістіан Бельветті, заступник мера Дентінга.

"Але ми є власниками цієї землі, тому наразі ми маємо намір розвивати її так, як хочемо", - додав він.