Во Франции хотят построить ветроэлектростанцию ​​на месте лагеря, где погибли тысячи украинцев

Городок Дентинг на востоке Франции разделился в вопросе о том, строить ли ветряную электростанцию ​​на месте бывшего немецкого лагеря для военнопленных, где погибли тысячи советских солдат, в том числе украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Противники проекта заявляют, что нецелесообразно продолжать строительство и рисковать выкапыванием тел.

"Размещать здесь ветрогенераторы неприлично", - заявил Габриэль Беккер, вице-президент франко-украинской ассоциации по защите и реабилитации лагеря Бан Сен-Жан, который проводит кампанию за то, чтобы место оставалось нетронутым.

Местные власти решили прекратить предварительные строительные работы в январе после волны критики.

По разным оценкам, на территории бывшего лагеря Бан Сен-Жан, в котором находились советские военнопленные во время Второй мировой войны, захоронено около 20 000 тел. Большинство погибших - украинцы.

На месте лагеря установлена ​​памятная стела с надписями на украинском, русском и французском языках.

Некоторые местные жители поддерживают идею ветряной электростанции, говоря, что проект смотрит в будущее, а не в прошлое, и будет производить зеленую энергию для города.

Лагерь был расположен на 100 гектарах, которые в настоящее время остаются неиспользованными, поскольку это место памяти. Но муниципалитет Дентинг выступает за проект ветроэнергетики, который может ежегодно приносить 42 000 евро доходов.

"Я думаю, что мы должны перевернуть страницу, сохранить небольшой участок как место памяти", - сказал Кристиан Бельветти, заместитель мэра Дентинга.

"Но мы владельцы этой земли, поэтому сейчас мы намерены развивать ее так, как хотим", - добавил он.