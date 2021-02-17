ЄСПЛ вимагає від РФ негайно звільнити Навального

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вимагає від російської влади негайно звільнити з-під варти опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомила "Интерфаксу" в середу його адвокат Ольга Михайлова, передає "Європейська правда".

"Європейський суд з прав людини застосував правило 39 регламенту суду, визначивши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора", - сказала вона.

Адвокат зазначила, що таке рішення "ЄСПЛ прийняв вперше, і російська влада повинна його виконати".

Правило 39 Регламенту Європейського суду з прав людини передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

Йдеться про те, що ЄСПЛ уперше зобов'язує державу звільнити затриманого на час досудового слідства у скарзі щодо політичних переслідувань, ще до розгляду у Страсбурзі цієї скарги по суті.

Раніше вимоги про негайне звільнення за "правилом 39" ухвалювалися лише у справах, де ув'язнення загрожувало життю підозрюваних.

Варто зазначити, що у 2012 році ЄСПЛ застосував правило 39 щодо Юлії Тимошенко, зобов’язавши уряд України забезпечити отримання нею медичної допомоги, однак процесуальний статус Тимошенко тоді змінити не вимагалося.

Симоновський суд Москви 2 лютого замінив Навальному умовне покарання у справі "Ів Роше", в рамках якого в 2014 році він був засуджений до 3,5 років позбавлення волі умовно, на реальний термін за те, що він пропускав регулярну реєстрацію в виконавчої інспекції протягом випробувального терміну. З урахуванням відбутого домашнього арешту йому належить відбути в колонії два роки і вісім місяців.

Раніше повідомлялося, що ЄС працює над пропозиціями щодо санкцій проти Росії у зв'язку з рішенням російського суду щодо опозиціонера Алексєя Навального.