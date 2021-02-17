ЕСПЧ требует от РФ немедленно освободить Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от российских властей немедленно освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила "Интерфаксу" в среду его адвокат Ольга Михайлова, передает "Европейская правда".

"Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Навального из следственного изолятора", - сказала она.

Адвокат отметила, что такое решение "ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его выполнить".

Правило 39 Регламента Европейского суда по правам человека предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданной и неизбежной вреда основным правам и свободам человека.

Речь идет о том, что ЕСПЧ впервые обязывает государство освободить задержанного на время досудебного следствия по жалобе о политических преследованиях, еще до рассмотрения в Страсбурге этой жалобы по существу.

Ранее требования о немедленном освобождении по "правилу 39" принимались только по делам, где заключение угрожало жизни подозреваемых.

Стоит отметить, что в 2012 году ЕСПЧ применил правило 39 в отношении Юлии Тимошенко, обязав правительство Украины обеспечить получение ею медицинской помощи, однако процессуальный статус Тимошенко тогда изменить не требовалось.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше", в рамках которого в 2014 году он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего ареста ему предстоит отбыть в колонии два года и восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что ЕС работает над предложениями по санкциям против России в связи с решением российского суда по Навальному.