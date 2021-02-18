У США закликали Росію припинити репресії в окупованому Криму після нових арештів

У посольстві США в Україні висловили стурбованість новими обшуками й арештами в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві посольства, пише "Європейська правда".

"Ми глибоко стурбовані тим, що Росія продовжує незаконні обшуки та затримання в Криму. Російська незаконна окупаційна влада повинна припинити залякування релігійних угруповань та примус до військової служби. Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів. Крим - це Україна", - йдеться у заяві.

Ми глибоко стурбовані тим, що Росія продовжує незаконні обшуки та затримання в Криму. Російська незаконна окупаційна влада повинна припинити залякування релігійних угруповань та примус до військової служби. Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 18, 2021

Як раніше повідомляла "Українська правда", в ніч на 17 лютого в окупованому Криму Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії прийшла з обшуками в будинки кримських татар.

У підсумку шістьох осіб затримали за підозрами у належності до ісламської партії "Хізб ут-Тахрір" та заарештували до середини квітня.

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