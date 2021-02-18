В США призвали Россию прекратить репрессии в оккупированном Крыму после новых арестов

В посольстве США в Украине выразили обеспокоенность новыми обысками и арестами в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении посольства, пишет "Европейская правда".

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных. Крым - это Украина", - говорится в заявлении.

Ми глибоко стурбовані тим, що Росія продовжує незаконні обшуки та затримання в Криму. Російська незаконна окупаційна влада повинна припинити залякування релігійних угруповань та примус до військової служби. Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 18, 2021



Как ранее сообщала "Украинская правда", в ночь на 17 февраля в оккупированном Крыму Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пришла с обысками в дома крымских татар.

В итоге шесть человек задержали по подозрениям в принадлежности к исламской партии "Хизб ут-Тахрир" и арестовали до середины апреля.

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