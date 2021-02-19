Макрон просить Захід якнайшвидше відправити до 5% своїх доз вакцини біднішим країнам 

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу і США терміново відправити до 5% своїх обсягів вакцини проти коронавірусу в країни, що розвиваються, де кампанії з вакцинації ще не почалися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент Франції розповів Financial Times.

У інтерв’ю з Єлисейського палацу Макрон сказав, що африканські країни іноді купують західні вакцини, такі як препарати, вироблені AstraZeneca, за "астрономічними цінами" - вищими, ніж сплачує ЄС, та отримують пропозиції китайських і російських вакцин невизначеної ефективності проти нових варіантів вірусу.

"Ми не говоримо про мільярди доз відразу або про мільярди і мільярди євро. Мова йде про більш швидкий розподіл 4-5% наявних у нас доз", - сказав Макрон.

"Це не змінить наших кампаній з вакцинації, але кожна країна повинна виділити невелику кількість доз, які вона повинна передати з десятків мільйонів, дуже швидко, щоб люди на місцях бачили, як це відбувається", - додав він.

Макрон заявив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала європейську ініціативу щодо розподілу вакцин, додавши, що він сподівається заручитися підтримкою і США.

За його словами, за відсутності такої схеми Китай і Росія заповнять вакуум, "прокладаючи шлях до війни впливу за вакцини".

Макрон виступив із пропозицією напередодні віртуального саміту лідерів G7 в п'ятницю, де це питання буде обговорюватися.