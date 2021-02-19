Кулеба каже, що непокоїтись через відсутність контакту Зеленського і Байдена не варто

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що робота над організацією розмови між президентами України і США триває, однак президент Джо Байден зараз "зосереджений на внутрішньополітичному порядку денному".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у п’ятницю на брифінгу в Києві.

"Ми працюємо над організацією цієї розмови. Про брак комунікації між Україною і США говорити не варто. Доказом є хоча б моя нещодавня розмова з держсекретарем Ентоні Блінкеном", - сказав Кулеба.

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За словами Кулеби, вчора він отримав останній звіт з посольства у Вашингтоні про контакти з представниками нової адміністрації, і він не бачить причин для занепокоєння.

"В тому числі вони обговорювали майбутній контакт між нашими президентами. Ведеться нормальна планова робота, підготовка до цієї розмови", - сказав міністр.

За словами Кулеби, президент США "практично звів до нуля" усі міжнародні контакти і зараз зосереджений на внутрішніх справах.

"Ви можете подивитися на сайт Білого дому і побачити, які телефонні розмови останнім часом проводив президент США Джо Байден. І побачите, що кількість його міжнародних контактів є зведеною практично до нуля. Більше того, Білий дім оголосив, що через карантинні обмеження зустрічі переводяться в онлайн-режим. Президент Байден зараз дійсно зосереджений на внутрішньополітичному порядку денному", - зазначив міністр.

Одразу після інавгурації Джо Байдена 20 січня посол України в США Володимир Єльченко розповів, що посольство працює над телефонним контактом президентів, і, на його думку, "це буде досить швидко".