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Байден у першій телефонній розмові одразу нагадав Путіну про Україну

Середа, 27 січня 2021, 08:15

Президент США Джо Байден у першій телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним запевнив, що США продовжать підтримувати суверенітет України.  

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Білого дому, оприлюдненому за підсумками телефонної розмови. 

"Президент Байден підтвердив рішучу підтримку Сполученими Штатами суверенітету України", - зазначають у ньому.

Байден підняв також низку інших незручних питань, зокрема, про ймовірне хакерське стеження за електронною поштою американського Мінфіну, повідомленнями про те, що Росія пронує нагороди за американських солдатів в Афганістані, втручання у вибори в США у 2020 році та отруєння Алєксєя Навального.

"Президент Байден чітко заявив, що США рішуче діятимуть задля захисту своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам", - додають у комюніке. 

Зазначається, що президенти домовилися продовжити "прозору та змістовну" комунікацію. 

Як вже повідомлялося, у телефонній розмові президенти майже домовилися про продовження дії ядерного договору.

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