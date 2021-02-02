Глава МЗС Німеччини про вирок Навальному: жорсткий удар по принципу правової держави

Глава МВС Німеччини Гайко Маас після вироку російському опозиціонеру Алексєю Навальному виступив з вимогою негайного його звільнення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вирок Алексєю Навальному - це жорсткий удар по чітко прописаним охоронюваним законом правам та принципу правової держави в Росії. Європейський суд з прав людини ще в 2017 році розкритикував цей процес як довільний. Алексєй Навальний повинен бути негайно звільнений" - цитує міністра Twitter МЗС Німеччини.

AM @HeikoMaas: „Das Urteil gegen Alexej @Navalny ist ein herber Schlag gegen fest verbriefte Freiheitsrechte & Rechtsstaatlichkeit in #Russland. Der #EGMR hat dieses Verfahren bereits 2017 als willkürlich kritisiert. Alexej #Nawalny muss unverzüglich freigelassen werden.“ — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 2, 2021

3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Алексєю Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

Справа "Ів Роше" - про "шахрайство" - було порушена проти Навального і його брата Олега ще в грудні 2012 року. Їх звинувачували в тому, що вони нібито обманом нав'язали косметичній компанії "Ів Роше" і "Многопрофильной процессинговой компании" свою фірму як посередника при наданні транспортно-логістичних послуг.

Однак пізніше представники позивача визнали, що договір з Навальним був повністю виконаний і ніякої шкоди компанія не зазнала. А сам позивач до суду так і не прийшов, а потім звільнився з "Ів Роше".

Проте суд дав Навальному 3,5 роки умовно з випробувальним терміном, який закінчився тільки 29 грудня 2020 року. Тепер суд замінив цей термін на реальний, оскільки звинувачує Навального в тому, що він нібито систематично порушував умови випробувального терміну.