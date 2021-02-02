Глава МИД Германии о приговоре Навальному: жесткий удар по принципу правового государства

Глава МВД Германии Хайко Маас после приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному выступил с требованием немедленного его освобождения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приговор Алексею Навальному - это жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципа правового государства в России. Европейский суд по правам человека еще в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден ", - цитирует министра Twitter МИД Германии.

AM @HeikoMaas: „Das Urteil gegen Alexej @Navalny ist ein herber Schlag gegen fest verbriefte Freiheitsrechte & Rechtsstaatlichkeit in #Russland. Der #EGMR hat dieses Verfahren bereits 2017 als willkürlich kritisiert. Alexej #Nawalny muss unverzüglich freigelassen werden.“ — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 2, 2021

3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

Дело "Ив Роше" - о "мошенничестве" - было возбуждено против Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года. Их обвиняли в том, что они якобы обманом навязали косметической компании "Ив Роше" и "Многопрофильной процессинговой компании" свою фирму как посредника при предоставлении транспортно-логистических услуг.

Однако позже представители истца признали, что договор с Навальным был полностью выполнен и никакого вреда компания не понесла. А сам истец в суд так и не пришел, а потом уволился из "Ив Роше".

Однако суд дал Навальному 3,5 года условно с испытательным сроком, который закончился только 29 декабря 2020 года. Теперь суд заменил этот срок на реальный, поскольку обвиняет Навального в том, что он якобы систематически нарушал условия испытательного срока.