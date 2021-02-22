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Білий дім найближчим часом визначиться з відповіддю на кібератаку, в якій підозрюють РФ

Понеділок, 22 лютого 2021, 08:50

В адміністрації Джо Байдена з’ясовують усі деталі масштабної кібератаки, в якій підозрюють Росію, та після завершення розслідування обіцяють підготувати відповідь на неї за лічені тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав в ефірі CBS News радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Ми попросили розвідку провести додаткову роботу, щоб посилити твердження про причетність до атаки, які зробила попередня адміністрація: як вона відбувалася, які масштаби її шкоди, який обсяг та глибина втручання. Ми вже працюємо над цим. І після цього за тижні, не за місяці, ми підготуємо відповідь", - зазначив він.

За його словами, ця відповідь включатиме поєднання різних інструментів, "видимих і невидимих".

"Це не будуть просто санкції. Тому що, як ви (ведуча програми) слушно зауважили, такі дії як ці вимагають більш комплексної відповіді - і саме це адміністрація збирається зробити… Ми дамо Росії чітко зрозуміти, де у США "червона лінія" щодо такої діяльності", - сказав Джейк Салліван.

Нагадаємо, у грудні 2020 року попередній держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року і була здійснена через програмне забезпечення компанії SolarWinds.

Скоординована хакерська атака на американські відомства почалася в березні, 14 грудня Вашингтон підтвердив, що цілями стали американське міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій і інформації. 

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