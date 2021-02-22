Белый дом в ближайшее время определится с ответом на кибератаку, в которой подозревают РФ

В администрации Джо Байдена выясняют все детали масштабной кибератаки, в которой подозревают Россию, и после завершения расследования обещают подготовить ответ в считанные недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал в эфире CBS News советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы попросили разведку провести дополнительную работу, чтобы усилить утверждения о причастности к атаке, которые сделала предыдущая администрация: как она происходила, каковы масштабы ее вреда, какой объем и глубина вмешательства. Мы уже работаем над этим. И после этого за недели, не месяцы, мы подготовим ответ", - отметил он.

По его словам, этот ответ будет включать сочетание различных инструментов, "видимых и невидимых".

"Это не будут просто санкции. Потому что, как вы (ведущая программы) справедливо заметили, такие действия как эти требуют более комплексного ответа - и именно это администрация собирается сделать... Мы дадим России четко понять, где у США "красная линия" по поводу такой деятельности", - сказал Джейк Салливан.

Напомним, в декабре 2020 года предыдущий госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года и была осуществлена ​​через программное обеспечение компании SolarWinds.

Скоординированная хакерская атака на американские ведомства началась в марте. 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.