Санкції проти Росії збереже не тільки Британія – посол

Посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс запевнила, що її країна після виходу з ЄС безсумнівно збереже санкції проти Росії, які діяли досі.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Так, з нашого боку санкції збережуться, тут навіть питань немає. Британія після виходу з ЄС запровадила всі санкції, які діяли в межах Євросоюзу, і ми й надалі будемо їх підтримувати", - заявила Сіммонс.

За словами дипломатки, наразі немає жодних ознак того, що готовність до санкцій у світі слабшає.

"Дуже добра ілюстрація – те, що в січні минулого року, після "виборів" у Криму, відбулося чергове посилення санкцій, підтримане ЄС, Британією, Австралією, Канадою тощо. І я не бачу причин, щоби це ставлення до санкцій змінилося", - зазначила посол.

Як повідомлялося, Україна найближчим часом звернеться до Євросоюзу з проханням застосувати новий санкційний механізм за порушення прав людини в окупованому Криму.