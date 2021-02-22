Санкции против России сохранит не только Великобритания - посол

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заверила, что ее страна после выхода из ЕС несомненно сохранит санкции против России, действовавшие до сих пор.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Да, с нашей стороны санкции сохранятся, здесь даже вопросов нет. Великобритания после выхода из ЕС ввела все санкции, которые действовали в пределах Евросоюза, и мы и в дальнейшем будем их поддерживать", - заявила Симмонс.

По словам дипломата, пока нет никаких признаков того, что готовность к санкциям в мире ослабевает.

"Очень хорошая иллюстрация - то, что в январе прошлого года, после "выборов" в Крыму, состоялось очередное усиление санкций, поддержанное ЕС, Британией, Австралией, Канадой и др. И я не вижу причин, чтобы это отношение к санкциям изменилось", - отметила посол.

Как сообщалось, Украина в ближайшее время обратится к Евросоюзу с просьбой применить новый санкционный механизм за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.