Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німеччина продовжила обмеження на кордонах попри критику ЄС

США вперше розмістили у Норвегії стратегічні бомбардувальники

Рада відновила конкурсний відбір на держслужбу з пропозиціями Зеленського

ЄС готується зняти санкції з Арбузова й Табачника - ЗМІ






ЄС готується зняти санкції з Арбузова й Табачника - ЗМІ

Вівторок, 23 лютого 2021, 12:50

Посли ЄС планують наступного тижня виключити експрем’єра часів Януковича Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника із санкційного списку.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС наступного тижня виключать (із санкційного списку - ЄП) колишнього прем’єра України Арбузова та ексміністра освіти Табачника. Лише 8 людей залишаються (залишаться без них - ЄП) у списку, включно з Януковичем та його сином. Якщо ви дивуєтеся, чому ЄС не йде за російськими олігархами через Навального - лише подивіться, як поступово зменшується цей список", - написав він. 

Близько тижня тому Джозвяк вже писав, що таке рішення очікується, тому що з Києва не отримали достатньо доказів для того, щоб ці особи залишалися у списку.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи ці повідомлення, сказав, що санкції щодо більшості соратників колишнього президента Віктора Януковича вже не мають ваги.

У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, на цей час залишаються десятеро колишніх українських високопосадовців.

Ними є: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко. Санкції щодо них продовжені на один рік - до 6 березня 2021 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції
powered by lun.ua