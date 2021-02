ЄС може зняти санкції з сина Януковича, Арбузова, Клименка і Табачника – ЗМІ

ЄС може зняти санкції з сина експрезидента Віктора Януковича, Олександра, а також кількох інших чиновників його режиму.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

"ЄС може скасувати санкції проти сина Януковича Олександра та, можливо, кількох інших, таких як колишній в.о. прем’єра Сергій Арбузов, Олександр Клименко та Дмитро Табачник. Відсутність доказів, наданих Києвом для збереження їх у списку, змушує ЄС вживати кроки" - написав він у Twitter.

the EU may lift the sanctions on Yanukovych's son, Oleksandr, and possible a few others like the former PM of #Ukraine Arbuzov + Klymenko & Tabachnyk. lack of evidence provided by Kyiv to keep them listed is forcing the EU's hand here.