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Словацьких коронахворих допоможуть рятувати медики з Румунії

Вівторок, 23 лютого 2021, 13:28

За координації ЄС до Словаччини вирушає команда медиків для допомоги з лікуванням хворих на коронавірус - на запит Словаччини у рамках механізму цивільного захисту ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив на брифінгу Єврокомісії речник Балаш Ужварі.

"Румунія вже запропонувала надати команду з 5 лікарів та 9 медсестер, які спеціалізуються на наданні допомоги у реанімації", - розповів він. 

Також ЄС надасть допомогу засобами захисту для Сербії - 600 респіраторів FFP2 та 650 тисяч медичних рукавичок з резерву, що розташований у Греції. 

З початку пандемії ЄС надав допомогу через механізм цивільного захисту 13 країнам. 

Країни-члени ЄС можуть також просити про фінансову підтримку для транспортування хворих і транспортування медиків через механізм невідкладної допомоги. 

Як свідчать дані Європейського центру з попередження і контролю захворювань, Словаччина, поруч із Португалією - дві країни блоку, у яких останнім часом спостерігалася найбільша кількість смертей від коронавірусу на душу населення.

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