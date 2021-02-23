Словацких коронавирусных больных помогут спасать медики из Румынии

При координации ЕС в Словакию отправляется команда медиков для помощи с лечением больных коронавирусом – в ответ на запрос Словакии в рамках механизма гражданской защиты ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил на брифинге Еврокомиссии спикер Балаш Ужвари.

"Румыния уже предложила предоставить команду из пяти врачей и девяти медсестер, специализирующихся на оказании помощи в реанимации", - рассказал он.

Также ЕС поможет средствами защиты Сербии - 600 респираторов FFP2 и 650 000 медицинских перчаток из резерва, расположенного в Греции.

С начала пандемии ЕС оказал помощь через механизм гражданской защиты 13 странам.

Страны-члены ЕС могут также просить о финансовой поддержке для транспортировки больных и транспортировки медиков через механизм неотложной помощи.

Как свидетельствуют данные Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, Словакия, наряду с Португалией - две страны блока, в которых в последнее время наблюдалась наибольшее количество смертей от коронавируса на душу населения.