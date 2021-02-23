Литва занепокоєна тим, що білоруська електроенергія потрапляє на український ринок

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив занепокоєння тим, що білоруська електроенергія потрапляє на український ринок і це може сприяти розвитку небезпечної Білоруської АЕС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час брифінгу після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.

"Я висловив занепокоєння моєї країни тим, що білоруська електроенергія потрапляє на український ринок. Комерційні потоки, які досягають України, можуть допомогти подальшому розвитку небезпечної АЕС в Островці" - сказав Ландсбергіс.

У свою чергу Дмитро Кулеба пояснив, що з радянських часів українська електромережа з’єднана з білоруською і російською.

"Але ми хочемо відрізатися від неї і зробити українську електромережу частиною інтегрованої європейської енергомережі. Ми хочемо зробити це до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетікання енергії з Білорусі будуть неможливі" - сказав міністр.

"Ми не хочемо завдавати шкоди енергетичній і екологічній безпеці Литви. Але щоб досягти цього результату нам треба відрізатися від радянської, білоруської електромережі" - додав він.