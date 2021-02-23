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Литва обеспокоена тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок

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Литва обеспокоена тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок

Вторник, 23 февраля 2021, 18:09

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок и это может способствовать развитию опасной Белорусской АЭС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время брифинга после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Я обеспокоен моей страны тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок. Коммерческие потоки, которые достигают Украины, могут помочь дальнейшему развитию опасной АЭС в Островце ", - сказал Ландсбергис.

В свою очередь Дмитрий Кулеба пояснил, что с советских времен Украинской электросеть соединена с белорусской и российской.

"Но мы хотим отрезаться от нее и сделать украинскую электросеть частью интегрированной европейской энергосети. Мы хотим сделать это до конца 2023 года. После этого любые перетекание энергии из Беларуси будут невозможны ", - сказал министр.

"Мы не хотим наносить ущерб энергетической и экологической безопасности Литвы. Но чтобы достичь этого результата нам надо отрезаться от советской, белорусской электросети ", - добавил он.

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