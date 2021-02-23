Сенат затвердив кандидатуру нового постпреда США при ООН

Сенат США затвердив на посаді постійного представника при ООН Лінду Томас-Грінфілд, кандидатуру якої запропонував президент Джо Байден.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За призначення проголосували 78 сенаторів, проти - 20, всі республіканці.

68-річна Томас-Грінфілд є ветераном дипломатичної служби з 35-річним стажем роботи на чотирьох континентах, у першу чергу в Африці.

Республіканці, які виступали проти її висунення, зосередилися на її промові 2019 року, яку деякі вважали сприятливою для Пекіна.

Томас-Грінфілд і її прихильники відкидали ці підозри, вказуючи на те, що вона десятиліттями працювала дипломатом, прагнучи посилити вплив США і протидіяти впливу Китаю.

На слуханнях перед затвердженням кандидатур в кінці січня вона підкреслила важливість відновлення взаємодії США з 193 членами Організації Об'єднаних Націй, щоб протистояти зусиллям Китаю із "просування авторитарного порядку денного".

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