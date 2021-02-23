Сенат утвердил кандидатуру нового постпреда США при ООН

Сенат США в должности постоянного представителя при ООН Линду Томас-Гринфилд, кандидатуру которой предложил президент Джо Байден.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За назначение проголосовали 78 сенаторов, против – 20, все республиканцы.

68-летняя Томас-Гринфилд является ветераном дипломатической службы с 35-летним стажем работы на четырех континентах, в первую очередь в Африке.

Республиканцы, выступавшие против ее выдвижения, сосредоточились на ее речи 2019 года, которую некоторые сочли благоприятной для Пекина.

Томас-Гринфилд и ее сторонники отвергали эти подозрения, указывая на то, что она десятилетиями работала дипломатом, стремясь усилить влияние США и противодействовать влиянию Китая.

На слушаниях по утверждению кандидатур в конце января она подчеркнула важность возобновления взаимодействия США с 193 членами Организации Объединенных Наций, чтобы противостоять усилиям Китая по "продвижению авторитарной повестки дня".

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