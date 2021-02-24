Президентка Молдови буде домагатися проведення дострокових виборів

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала рішення Конституційного суду визнати неконституційним її указ про повторне висунення Наталії Гаврилиці в прем'єр-міністри, заявивши, що бачить виходом із кризи проведення дострокових виборів або референдуму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Санду сказала, що бачить пріоритетом дострокові вибори, оскільки нинішній парламент себе дискредитував. Бажання сформувати новий уряд від коаліції "ПСРМ-ШОР" Санду назвала спробою "повторного захоплення державних інститутів".

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Виходів з кризи, за словами Санду, є два - дострокові вибори до законодавчого органу або референдум. Про що людей могли б запитати на референдумі, не уточнюється.

"Люди розуміють, що потрібні дострокові вибори. Будь-який уряд, який буде заважати корупційним схемам, відправлять у відставку, як це сталося зі мною в 2019 році. На президентських виборах я сказала, що потрібні дострокові вибори, зі мною погодився мільйон людей", - заявила Санду.

23 лютого Конституційний суд Молдови визнав неконституційним указ Санду про висунення Наталії Гаврилиці в прем'єри. Суд також постановив, що президенту і парламентським фракціям необхідно провести нові консультації.

Повторне висування прем’єра, якого не підтримає парламент, було очікуваним кроком президента - після повторного провалу голосування за новий уряд відкривається можливість для дострокових парламентських виборів.

Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд.

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