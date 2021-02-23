КС Молдови визнав незаконним повторне висунення в прем’єри кандидатки Санду

Декрет президентки Молдови Маї Санду про повторне висунення Наталії Гаврилиці в прем'єр-міністри не відповідає Конституції.

Такого висновку 23 лютого дійшли члени Конституційного суду (КС) в ході розгляду клопотання депутатів від Партії соціалістів, які вимагали визнати декрет президента неконституційним, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

КС також постановив, що президенту і парламентським фракціям необхідно провести нові консультації. Суд відхилив частину запиту соціалістів, в якій вони просили КС оцінити, чи зробила Санду тяжке порушення закону, коли відмовилася призначати ексміністерку фінансів Маріанну Дурлештяну.

Повторне висування прем’єра, якого не підтримає парламент, було очікуваним кроком президента - після повторного провалу голосування за новий уряд відкриється можливість для дострокових парламентських виборів.

Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд.

Нагадаємо, після відставки прем’єра Іона Кіку - з метою розпуску парламенту - чинний склад уряду тимчасово продовжує виконувати обов’язки. Тимчасовим виконуючим обов’язки прем’єра Мая Санду призначила міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоя.

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