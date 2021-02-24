Грузія скасовує більшість коронавірусних обмежень

Новопризначений прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив про зняття більшості коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Зокрема, в країні запрацюють гірськолижні курорти, спортзали, відновить роботу міжміський транспорт. Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів всередині приміщень.

В силі залишиться заборона на переміщення в нічні години після 21:00 і до 05:00.

Згідно з урядовим планом, з 25 лютого відкриються готелі на гірськолижних курортах і відновить роботу міжміський транспорт.

З 8 березня запрацюють канатні дороги; непродовольчі ринки і торгові центри зможуть відновити роботу і на вихідних.

З 1 березня в Батумі кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів всередині приміщень, з 8 березня - по всій Грузії, крім вихідних;

Також з 1 березня допустять проведення конференцій і тренінгів; відновлять роботу дитячі садки; відкриються музеї і бібліотеки.

З 15 березня запрацюють спортзали; театри, спортивні клуби, ансамблі зможуть відновити репетиції і тренування.

З 1 квітня у театри і на стадіони допустять глядачів.

Гарібашвілі також оголосив, що з 1 березня громадяни України, які подорожують літаком, зможуть відвідувати Грузію при наявності негативного результату ПЛР-тесту.