Грузия отменяет большинство коронавирусных ограничений

Новоназначенный премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о снятии большинства коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В частности, в стране начнут работать горнолыжные курорты, спортзалы, возобновит работу междугородный транспорт. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри помещений.

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В силе останется запрет на перемещение в ночные часы после 21:00 и до 05:00.

Согласно правительственному плану, с 25 февраля откроются отели на горнолыжных курортах и ​​возобновит работу междугородный транспорт.

С 8 марта заработают канатные дороги; непродовольственные рынки и торговые центры смогут возобновить работу и по выходным.

С 1 марта в Батуми кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри помещений, с 8 марта - по всей Грузии, кроме выходных;

Также с 1 марта допустят проведения конференций и тренингов; возобновят работу детские сады; откроются музеи и библиотеки.

С 15 марта заработают спортзалы; театры, спортивные клубы, ансамбли смогут восстановить репетиции и тренировки.

С 1 апреля в театры и на стадионы допустят зрителей.

Гарибашвили также объявил, что с 1 марта граждане Украины, которые путешествуют самолетом, смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.