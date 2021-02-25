Естонія запровадить нові обмеження через прискорення поширення коронавірусу

Уряд Естонії ухвалив у четвер рішення ввести нові обмеження в зв'язку з прискоренням поширення коронавірусної інфекції.

Про це заявила прем'єр-міністр Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Поширення коронавірусу дуже-дуже високе, і щоб розірвати ланцюжок зараження, ми змушені ввести нові обмеження", - сказала Каллас.

Вона уточнила, що школи, в яких учні з 5-го по 12-й клас повинні були залишатися на віддаленому навчанні один тиждень після канікул, тепер залишаться вдома до кінця березня. Класи з 1-го по 4-й і раніше будуть вчитися контактно. За словами міністра освіти Лійни Керсна, обмеження стосуватимуться 190 000 школярів по всій Естонії.

Крім того, буде запроваджена заборона на організацію заходів у приміщеннях, включаючи кіносеанси, театральні вистави і концерти.

Підприємства громадського харчування зможуть обслуговувати клієнтів на місці до 18.00 з дотриманням правила "2 + 2" та вимоги половинної заповнюваності, а після цього їм буде дозволено тільки продавати їжу на винос або з доставкою додому.

У сфері занять за інтересами і спорту в приміщеннях будуть дозволені тільки індивідуальні тренування, а при заняттях на вулиці розмір однієї групи буде обмежений 10 учасниками.

Уряд вирішив не вводити окремі обмеження в торговельних центрах, власники яких пообіцяли самі вжити різні заходи щодо профілактики зараження коронавірусом. У число цих заходів входить відключення WiFi на території торгових центрів, найм додаткових охоронців для перевірки дотримання вимоги носіння масок, заборона на дегустації та інші заходи, які передбачають необхідність знімати маску, а також ліквідація всіх лавок і інших місць, на яких можна сидіти.