Эстония введет новые ограничения из-за ускорения распространения коронавируса

Правительство Эстонии приняло в четверг решение ввести новые ограничения в связи с ускорением распространения коронавирусной инфекции.

Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Распространение коронавируса очень-очень высокое, и чтобы разорвать цепочку заражения, мы вынуждены ввести новые ограничения", - сказала Каллас.

Она уточнила, что школы, в которых ученики с 5-го по 12-й класс должны были оставаться на удаленном обучении одну неделю после каникул, теперь останутся дома до конца марта. Классы с 1-го по 4-й по-прежнему будут учиться контактно. По словам министра образования Лийны Керсна, ограничения будут касаться 190 000 школьников по всей Эстонии.

Кроме того, будет введен запрет на организацию мероприятий в помещениях, включая киносеансы, театральные представления и концерты.

Предприятия общественного питания смогут обслуживать клиентов на месте до 18:00 с соблюдением правила "2+2" и требования половинной заполняемости, а после этого им будет разрешено только продавать еду на вынос или с доставкой на дом.

В сфере занятий по интересам и спорта в помещениях будут разрешены только индивидуальные тренировки, а при занятиях на улице размер одной группы будет ограничен 10 участниками.

Правительство решило не вводить отдельные ограничения в торговых центрах, владельцы которых пообещали сами принять различные меры по профилактике заражения коронавирусом. В число этих мер входит отключение WiFi на территории торговых центров, наем дополнительных охранников для проверки соблюдения требования ношение масок, запрет на дегустации и другие мероприятия, которые предусматривают необходимость снимать маску, а также ликвидация всех скамеек и других мест, на которых можно сидеть.