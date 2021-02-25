Авіакомпанії запропонували ЄС запровадити паспорти вакцинації

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) закликала лідерів ЄС запровадити "паспорти вакцинації", щоб відновити роботу сектора авіаперевезень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv з посиланням на лист IATA, передане в ЄС.

У листі міститься заклик до впровадження "заснованих на фактах обмежень на кордонах" по ​​всій Європі і заклик до країн ЄС "узгодити вирішальну роль безпечних цифрових рішень, таких як документ для проїзду IATA Travel Pass".

Лист підписаний віцепрезидентом IATA по Європі Рафаелем Шварцманом і адресований президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю напередодні саміту лідерів ЄС, де буде обговорюватися це питання.

У листі IATA стверджує, що такий паспорт "дасть урядам і владі, а також пасажирам і екіпажам необхідну впевненість у стані здоров'я кожного пасажира".

В електронному документі, запропонованому IATA, буде зберігатися інформація про щеплення статус мандрівників, а також результати недавніх тестів на COVID-19, що дозволить пасажирам швидко обмінюватися медичною інформацією з урядами до в'їзду на їх територію.

IATA стверджує, що суворі вимоги до перевірки також допоможуть боротися з шахраями, що поширюють підроблені сертифікати про вакцинацію.

IATA, яка представляє близько 290 авіакомпаній з усього світу, заявляє, що прикордонні обмеження можуть бути послаблені поетапно шляхом оцінки відповідних показників здоров'я для кожного регіону, таких як відсоток вакцинованого населення, рівень інфікування і рівень смертності.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія критично ставиться до дій країн-членів ЄС, які планують в односторонньому порядку видавати сертифікат, що дає право на поїздки для вакцинованих, пропонуючи замість цього загальний підхід.

Нагадаємо, раніше Греція та Ізраїль підписали угоду, яка дозволить людям, вакцинованим проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами після відновлення подорожей.

Читайте також: Шанс на повернення туризму: як Євросоюз готується до життя після вакцинації.